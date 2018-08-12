Yiğit Bulut: Buna ‘dur’ diyecek vicdan ve ses yine Amerikan halkı içinden çıkacaktır…

Sonuç: Büyük Türk Milleti’nin bir ferdi olarak, tam bağımsızlık yolunu ikinci kez açan sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde kilitlenerek, hep birlikte bu dalgayı da atlatacağımızdan eminim! İyilerin ve doğruların gözle görülmeyen orduları vardır! Onların dolarları, füzeleri, uçakları olsa da bu millet onları bir kez daha tarihe gömecek!

Önemli Not: Türkiye’nin dostu olan Amerikan halkına da seslenmek istiyorum. Malesef devlet mekanizmalarınızı ele geçirip kontrol eden bazı küresel güçler, amerikan halkının imkanlarını kullanarak Türkiye’yi tahrip etmeye çalışıyorlar! Buna “dur” diyecek vicdan ve ses yine Amerikan halkı içinden çıkacaktır… Amerika, Türkiye’yi tamamen kaybetmeden ses verin!

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Yiğit Bulut’un yazısı