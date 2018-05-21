Yiğit Bulut: Bloomberg, NTV ve Mahfi Eğilmez ‘krize girdik-gireceğiz’ havası yaymaya çalışıyorlar

Son günlerde bazı isimler ve bazı medya grupları dikkatimi çekiyor…

Başta Bloomberg, NTV ve Mahfi Eğilmez olmak üzere sistematik bir şekilde “krize girdik-gireceğiz” havası yaymaya çalışıyorlar… BUNLARA KESİNLİKLE KULAK VERMEYİN!

Reklam

Sevgili DOSTLAR, Türkiye’nin tam seçime giderken finansal-ekonomik dinamikleri bakımından özellikle bazı yabancı banka ve kurumların saldırısı altında olduğu açık. YAPTILAR; YAPIYORLAR ! Bugün bilgisayarları başında yaptıklarını, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’yi taşeronları ve işbirlikçileri ile işgal etmeye kalkarak yaptılar… ASLA BUNLARDAN KORKMAYACAĞIZ, DURMAYACAĞIZ VE ENDİŞE ETMEDEN YOLUMUZ DEVAM EDECEĞİZ…

Yiğit Bulut’un yazısı