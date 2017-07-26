Yiğit Bulut: Alman olmak ‘suçsuz’ olmak demek mi!

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Avrupa’nın ve Almanya’nın mantığı aynen böyle çalışıyor ! Alman vatandaşını nasıl tutuklarsınız! ANLAYAMADIĞIM; Alman vatandaşı olmak “Türkiye’ye karşı suç işleme hakkı mı veriyor”!

Bu mantık ve “akıl tutulması içinde” acaba Avrupa nereye koşuyor?

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Bize “soykırım yaptınız” diyen “insanlığın sözde mucidi Avrupa” şu soruya cevap verebilir mi? Bugün yaşanan terör olaylarının sebebi acaba Avrupa Birliği ülkelerinin yıllardır Türkiye başta olmak üzere coğrafyamıza yönelik teröre verdikleri destek olabilir mi?

Yiğit Bulut’un yazısı