Yiğit Bulut: AB masum, Katar suçlu! Güldürmeyin bizi!

Katar, bazılarına göre “terör örgütlerini” destekliyormuş!

Soralım; AB ülkelerinin PKK’yı desteklediğinden daha fazla mı! PKK’YI ELİYLE BESLEYEN AB MASUM, KATAR SUÇLU! GÜLDÜRMEYİN BİZİ!

Sevgili dostlarım, BAZILARI yine coğrafyamızı PAYLAŞMA hayalleri görüyor… İçeride ve dışarıda bu hayale kapılanlar ve peşlerinden gidenler var! SÖMÜRGECİLER, 1900’lerin başında paylaşmaya başladıkları-çalıştıkları coğrafyamız’ı 2000’lerin başında yeniden paylaşma hevesi içindeler!

Sevgili dostlarım, dışarıdaki sahipleri ve içerideki beslemeleri çıldırıyorlar! Sona doğru yaklaşıyorlar! Kurdukları tuzakların hepsi boşa çıkıyor ve çıkmaya devam edecek!

Yiğit Bulut’un yazısı