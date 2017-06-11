Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Yiğit Bulut: AB masum, Katar suçlu! Güldürmeyin bizi!


 

Katar, bazılarına göre “terör örgütlerini” destekliyormuş!

Soralım; AB ülkelerinin PKK’yı desteklediğinden daha fazla mı! PKK’YI ELİYLE BESLEYEN AB MASUM, KATAR SUÇLU! GÜLDÜRMEYİN BİZİ!

Sevgili dostlarım, BAZILARI yine coğrafyamızı PAYLAŞMA hayalleri görüyor… İçeride ve dışarıda bu hayale kapılanlar ve peşlerinden gidenler var! SÖMÜRGECİLER, 1900’lerin başında paylaşmaya başladıkları-çalıştıkları coğrafyamız’ı 2000’lerin başında yeniden paylaşma hevesi içindeler!

Sevgili dostlarım, dışarıdaki sahipleri ve içerideki beslemeleri çıldırıyorlar! Sona doğru yaklaşıyorlar! Kurdukları tuzakların hepsi boşa çıkıyor ve çıkmaya devam edecek!

Yiğit Bulut’un yazısı

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Akşener’den Bahçeli’ye: Hiç içiniz sızlamaz mı?

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, “Referandumda ‘evet’ çıktığı dakikadan itibaren Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını, aşacağını söyleyenler bugün Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır?” diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çattı: “Hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı?”

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