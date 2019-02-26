YHT’ye de devlet garantisi verilmiş: 14 yıl boyunca, yolcu başına 1.5 dolar+KDV

Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletici firmaya 14 yıl boyunca yolcu başına 1.5 dolar+KDV garanti verildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Ulaştırma Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda konuya ilişikin yönelttiği soruları yazılı olarak yanıtladı.

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Yazılı yanıtta şöyle dendi: “Proje kapsamında devlet tarafından 14 yıllık süre için yolcu garantisi verilmiştir. Yolcu garantisi içinde kalan rakamlar için yolcu başına 1.5 USD+KDV ödeme yapılacaktır. 29 Ekim 2016 -29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar çıkışlı 2 milyon 207 bin 230 yolcu üzerinden, 3 milyon 662 bin 265 dolar artı KDV ödenmiştir.”

YHT son olarak 13 Aralık’taki kazayla gündeme gelmişti. Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki kazada, YHT’nin kılavuz trenle kafa kafaya çarpışması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 100’e yakın kişi de yaralanmıştı.

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Köprülerde geçiş garantisi var

Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ve Avrasya Tüneli gibi ‘yap-işlet-devret’ projelerde de işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi taahhütleri bulunuyor. Şayet geçiş taahhütleri tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.