YHT seferleri 28 Mayıs’ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hızlı trenler Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak.

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Karaismailoğlu bilet satışıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yüksek Hızlı Trenlerin biletlerinin satışına Ramazan Bayramı’nın ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların Covid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak”.

Sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacak.

YHT’lerde her vagonun arka koltuklarının seyahat sürecinde corona virüsü şüphesi duyulan yolcuların izole edilmesi için bir alanın ayrılacağını da belirten Karaismailoğlu şöyle devam etti: “Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı seyahat izin belgesi zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek.”