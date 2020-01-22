YHT abonman biletlerine yüzde 400’e yakın zam: Çalışana yüzde 170, öğrenciye 88

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında abonman biletlere yüzde 400’e yakın zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Eskişehir-Ankara hattında, çalışanların kullandığı 30 günlük abonman yüzde 170 zamlanarak 624 liradan 1687 liraya çıktı. Aynı hatta öğrencilerin kullandığı 30 günlük abonman ise yüzde 88 zamla 509 liradan 960 liraya çıktı.

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Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Taşımacılığı Dairesi’nin 30 günlük abonmanlık biletlerinde yaptığı zamlar şöyle:

Ankara-Polatlı 220 liradan 877 liraya çıktı (yüzde 398 zam).

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 liradan 1687’ye çıktı (yüzde 351 zam)

Polatlı-Eskişehir 352’den 1260 liraya çıktı (yüzde 357 zam).

Ankara-İstanbul 2 bin 100’den 3 bin 847 liraya çıktı (yüzde 183 zam).

İnternet ve mobilde indirimler kalktı

İnternet ve mobil satış kanallarında uygulanan yüzde 1.5 indirim kaldırılırken, business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınacak.

Business sınıfındaki aylık abonmanlıklarda geçerli olan yüzde 50 indirimli abonman paketleri ile Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve Polatlı-Konya parkurlarında tam ve genç abonmanlıkları kaldırıldı. Tüm parkurlarda geçerli tek tip yüzde 25 indirimli yeni abonman paketleri uygulamaya alındı.

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Ekonomi sınıfındaki aylık abonmanlıklarda geçerli olan yüzde 50 indirimli abonman paketleri ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve Polatlı-Konya parkurlarında sabit ücretlendirilen paketler kaldırıldı. Tüm parkurlarda geçerli tam yüzde 25, genç yüzde 50 indirimli abonmanlık paketleri uygulamaya alındı. Anahat trenlerinde ise mevcut uygulama aynen devam edecek.

‘Memura yüzde 5.5, tren biletine yüzde 170’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Memurun maaşına yüzde 5.5, tren biletine yüzde 170 zam!” diyerek fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam üstüne zam!



Eskişehir-Ankara hattında çalışanların tercih ettiği 30 günlük abonman 624 liradan 1.687 liraya çıktı!



Memurun maaşına yüzde 5.5,

tren biletine yüzde 170 zam!



İnsaf… — Utku Çakırözer (@utkucakirozer) January 22, 2020

Özelleştirildiği iddia edilmişti

Geçen hafta cuma günü, TCDD’nin yolcu taşımacılığı işini özelleştirmek istediği öne sürülmüş, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün ‘Demiryolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülerinin seçimi ile kamu hizmeti sözleşmelerinin düzenlenmesi, uygulanması ve denetim usul ve esasları hakkında yönetmelik’ taslağı hazırladığı iddia edilmişti.