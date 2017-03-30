YGS’de ’15 dakika kuralı’ etkisi: Sınava giremeyen öğrenci sayısı 40 bin arttı

YGS’de ilk defa bu yıl uygulanmaya başlanan ’15 dakika erken gel’ kuralının, sınava giremeyen öğrenci sayısını hatırı sayılır biçimde artırdığı belirtildi.

Bu yıl sınava 2 milyon 162 bin 895 kişi girdi. Bunlardan 1457’sinin sınavı, kurallara aykırılık ve kopya gerekçesiyle iptal edildi.

Sınava 102 bin 949 aday sınava giremezken, geçen yıl bu sayı 61 bin 482 idi.

İlk defa bu yıl öğrencilere yapılan duyuruda, saat 10.00’da başlayacak sınav için öğrencilerden saat 09.45’e kadar salona giriş yapmaları istenmişti. Birçok öğrenci de geç kaldığı için sınava alınmamıştı. Sınava giremeyen aday sayısındaki artışta bu kuralın etkili olduğu ifade ediliyor.

Doğru sayıları düştü

Dört yıllık lisans programına yerleşebilmek için gerekli 180 puan barajını aşan öğrenci sayısı, geçen yıla göre 100 bin azalarak 1 milyon 506 bin 479 oldu. 150 puan barajını aşanların sayısı da 33 bin azalarak 1 milyon 846 bin 845 olarak kayda geçti.

Sınavda 38 bin 483 aday, bir net dahi yapamayıp ‘sıfır çekti.’ Bu sayı, geçen yıla göre yaklaşık altı bin arttı.

Geçen yıla göre fen bilimlerindeki doğru sayıları değişmeyerek 4,6’da kaldı. Ancak Türkçe’deki doğru sayıları 19’da 17’ye düştü, sosyal bilimler ise 11’den 12’ye yükseldi. Adaylar matematikten de beş soru cevapladı.

Sayısal derslerde sıfır doğru yapan öğrenci sayısı, geçen yıla göre 100 bin arttı.

Herhangi bir puan türünden 180 ve üzeri puan alan adaylar, ikinci aşama sayılan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) 4-17 Nisan tarihlerinde başvurabilecek.