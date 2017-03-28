Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) sonuçları açıklandı.

Öğrenciler kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçları ‘sonuc.osym.gov.tr’den öğrenebiliyor.

Herhangi bir puan türünden 180 ve üzeri puan alan adaylar, ikinci aşama sayılan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) 4-17 Nisan tarihlerinde başvurabilecek.

Bu yıl 2 milyon 265 öğrencinin katıldığı YGS, 7 bin binada, 350 bin görevliyle 12 Mart’ta gerçekleştirilmişti.

15 dakika kuralı öğrencileri yaktı

İlk defa bu yıl öğrencilere yapılan duyuruda, saat 10.00’da başlayacak sınav için öğrencilerden saat 09.45’e kadar salona giriş yapmaları istenmişti.

Birçok öğrenci de geç kaldığı için sınava alınmamıştı.

LYS’de ‘açık uçlu sorular’

AA’ya bilgi veren ÖSYM Başkanı Ömer Demir, LYS sınavının 10.00’da başlayacağını, sınav binalarına 09.45’e kadar öğrenci alınacağını, geç kalanın alınmayacağını söyledi.

Kamuoyunda ‘açık uçlu soru’ olarak anılan ‘kısa cevaplı sorular’a değinen Demir, uygulamayı şöyle anlattı: “LYS’de her bir oturumda üçer soruyu kısa cevaplı olarak soracağız. Burada, adaylara ‘Sorunun cevabı aşağıdaki şıklardan hangisidir?’ şeklinde değil, ‘Nedir’ şeklinde soru sorulacak. Bildiği cevabı rakamsa rakam olarak belirlediğimiz yere yazıp kodlayacak. Şu anda bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz, uzun cevaplar değil. Adaylarımız, bir kelime olarak doğru cevabı ilgili kutucuğun içine yazıp kodlayacak. Sadece çoktan seçmeli sorular dört yanlışın bir doğruyu götürmesine yönelik kurala tabi olacak.”