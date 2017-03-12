YGS sınavında 2 milyon 265 öğrenci ter döktü: ’15 dakika önce gel’ kuralı çok sayıda öğrenciyi ‘yaktı’

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) bu yıl 2 milyon 265 öğrenci girdi.

Üniversiteye girişin ilk aşama sınavı YGS, 7 bin binada, 350 bin görevliyle gerçekleştirildi. Kimlik ve güvenlik kontrolünün ardından öğrencilerin salona alındığı sınav saat 10.00’da başladı, 2 saat 40 dakika sürdü.

Adaylara 160 soru için 160 dakika verildi.

Buna göre öğrenciler Türkçe’den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden sekiz, din kültürü ve ahlak bilgisi veya felsefe sorularından beş, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soruyu branşlarına göre cevapladı.

Adayların ilk 120 dakika ya da son 15 dakika salonu terk etmelerine izin verilmedi. Öğrenciler yanlarına sadece su alabildi, sınav için gerekli kalem-silgi gibi gereçler ÖSYM tarafından sağlandı.

Bu arada ilçe nüfus müdürlükleri de saat 07.00 – 09.45 saatlerinde kimliğini kaybeden öğrenciler için hizmet verdi.

Bir dakika geç kaldı, alınmadı

Bayburt’ta sınava bir dakika geç kaldıkları için salona alınmayan öğrenciler uzun süre ağladı.

İlk defa bu yıl öğrencilere yapılan duyuruda, öğrencilerden saat 09.45’e kadar salona giriş yapmaları istendi.

‘Bir senem gitti’

Adana’da Mehmet Kara adlı öğrenci sınava girmek için Cebesoy Ortaoklu’una geldi, ancak saat 09.45’i geçtiği için salona alınmadı.

Kara, kapıdaki görevlilere dakikalarca “Ağebey kurbanın olayım, evden gelsem yetişirdim, işten geliyorum geç kaldım. Bir senem gitti kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi” diyerek sınava girmek istedi ancak çabası karşılıksız kaldı.

Sınava alınmayacağını anlayan Kara, okulun önünde ağladıktan sonra gitti.