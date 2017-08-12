Yetmez ama evet: Fransa’da köpeğe işkenceye altı ay hapis 

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Fransa’nın başkenti Paris’te köpeğini dövdüğü ve işkence yaptığı görüntüleri kaydedilen bir kişi altı ay hapisle cezalandırıldı.

AA’nın haberine göre Villeneuve-Saint-Georges banliyösünde komşu evden gelen köpek havlaması üzerine şüphelenip olayı araştıran bir kişi, ev sahibinin Jocker isimli Jack Russel cinsi köpeği sopayla dövdüğü ve yere çarparak tekme attığı görüntüleri kaydetti.

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Video paylaşım platformu YouTube’a yüklenen işkence ve dayak görüntüleri tepki çekerken, hakkında suç duyurusunda bulunulan köpek sahibine dava açıldı.

İşkence görüntülerinin izlendiği davada Creteil Ceza Mahkemesi, köpek sahibini altı ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırdı.