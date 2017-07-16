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Yetmez ama evet: ABD’de 21 kedinin katiline 16 yıl hapis 

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 21 kediyi öldürmekle suçlanan Robert Roy Farmer, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

San Jose’deki Kambriyen Parkı bölgesinde 2015 yılının eylül ayından itibaren kedilerin ölü bulunmaya başlaması üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Farmer, suçunu itiraf etmişti.

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Habertürk’ün CBS News’e dayandırdığı haberine göre mahkeme, 16 yıl hapsine hükmettiği Farmer’ın serbest kalmasının ardından 10 yıl boyunca kedi sahiplenmesini veya bakımını yapmasını yasaklandı.

 

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