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Yetkisizlik kararı: Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ haberi ‘terör suçu’ndan başsavcılıkta

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberle ilgili soruşturma konusunun ‘terör suçları’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Savcılık, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam’ın suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatmıştı.

AA’nın haberine göre savcılık, suç duyurusu konusunun ‘terör suçları’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) terör soruşturmalarının merkezi, il adliyeleri olarak belirlenmişti. Bu kapsamda, terör soruşturmaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde bulunuyor.

‘Önemli bir muhtıra’

Sağlam’ın dilekçesinde tarihin tüm dönemlerinde ‘cunta yapılanması’nın Osmanlı ve Türkiye’yi büyük sıkıntılara soktuğu ifade edilmişti.

‘FETÖ’ mensuplarınca yapılan darbe girişiminin yarattığı tahribat ortadayken habere konu olayın ‘cunta yapılanmalarının ordu içerisinde halen etkin ve faal olduğunu’ ortaya koyduğu belirtilen dilekçede, haberin 16 Nisan’daki referandum öncesinde hem hükümeti hem de referandum sürecini etkilemeye yönelik ‘önemli bir muhtıra’ olduğu savunuldu.

‘Cunta üyeleri’ni tespit edin

Dilekçede, haberde ‘askeri kaynaklar’ olarak adlandırılan ‘cunta yapılanması üyeleri’nin tespit edilerek, ‘Cebir şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ten cezalandırılmaları istendi.

Ne olmuştu?

Hürriyet geçen cumartesi günü askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ gibi eleştirilere ‘karargah kaynakları’nın ne yanıt verdiğini aktarmıştı. Manşetten ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla duyurulan haber, iç sayfada ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Sosyal medyada iktidara yakın gazetecilerden yükselen eleştirilerin ardından hükümet de Hürriyet’i hedef almış, Başbakan Binali Yıldırım, gazeteyi ‘ayar vermeye çalışmak’la suçlamıştı.

Şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğraf: İsmail Saymaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberi, ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyip, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” demişti. TSK da Hürriyet’e iletilen yanıtlarda genelkurmayda ‘rahatsızlık’ olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını açıklayıp söz konusu haberle ordunun yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

İlk gün haberinin arkasında duran, kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamaları ‘linç kampanyası’na yorup ‘iftira ve pespayelik’ diye niteleyen Hürriyet, Erdoğan ve TSK’nın çıkışları üzerine ‘editoryal bir hata’ yapıldığını savunup ‘üzgün’ olduğunu bildirmişti.

Son olarak gazetenin genel yayın yönetmeni Sedat Ergin görevden alınmış, yerine Fikret Bila getirilmişti.

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