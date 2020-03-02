Yetkisi olmayan İran uyruklu doktorların estetik ameliyat yaptığı iddia edilen hastaneye baskın: Altı gözaltı

İstanbul’un Pendik ilçesinde, yurt dışından getirilen müşterilere özel bir hastanede ‘yetkileri olmadan’ estetik ameliyatı yaptığı öne sürülen İran uyruklu iki doktor dahil altı kişi, ameliyat sırasında gözaltına alındı. Üç kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

4 Şubat’ta, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği’ne giden İran uyruklu A.R. ve N. N., Pendik’teki özel bir hastanede, İran uyruklu, yetkili olmayan M.B. ve J.J.T.’nin estetik ameliyatı yaptığı yönünde ihbarda bulundu.

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Türk doktor yapmış gibi gösteriliyormuş

İkilinin şikâyete konu olan hastanede estetik ameliyatı yaptığı belirlendi. R.Y.’nin de yurt dışından müşteri ayarladığı tespit edildi. J.J.T. ve M.B.’nin yaptığı ameliyatların, Türk doktor M.T. tarafından yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıtı.

Bu tespitler üzerine operasyon kararı alınarak geçen pazartesi günü hastaneye baskın düzenlendi. Baskın sırasında İran uyruklu A.G.’yi ameliyat ettikleri anlaşılan J.J.T. ve M.B., yanlarındaki anestezi uzmanı A.G., anestezi teknisyeni A.Ç., ameliyathane hemşiresi M.S. ve R.Y. gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen altı şüpheliden üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.