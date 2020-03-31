Yetkisi olmadığı halde ‘corona’ testi yapanlara ceza

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin ‘Kovid-19 Tanı Laboratuvarı’ olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

HSGM tanı laboratuvarı yetkilendirilmesine ilişkin resmi yazıyı 81 ilin valiliklerine gönderdi.

Reklam

Yazıda resmi olarak yetkilendirilmemiş kamu, üniversite hastaneleri ve özel laboratuvarların Covid-19 tanısına yönelik herhangi bir test yapma yetkilerinin bulunmadığı belirtildi.

Türkiye’de de hızla yayılmaya devam eden Covid-19’un tanısının HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen yazıda, “Bu amaçla ülke genelinde laboratuvar tanı kapasitesinin artırılmasına yönelik Kovid-19 Tanı Laboratuvarlarının yetkilendirilme çalışmaları başlatılmıştır” dendi.

Yazıda şu bilgilere yer verildi: “Bu kapsamda ilk aşamada ülke genelinde hizmet vermek üzere 37 Kovid-19 Tanı Laboratuvarı HSGM tarafından resmi olarak 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla yetkilendirilmiştir. Bu laboratuvarlara ilaveten yetkilendirilmiş 36 Kovid-19 Tanı Laboratuvarı listesi yer almaktadır. Ülke genelinde toplam 44 ilde, 73 merkez Kovid-19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir. İlgili laboratuvarlara Kovid-19 yetkilendirme ve protokol formları e-posta aracığıyla gönderilmiştir. Yetkilendirme ve protokol formları imzalanıp tarafımıza ulaştığında merkezler aktif olarak çalışacaklardır.”

Reklam

Uyarılara rağmen

Gerekli görülen durumlarda corona virüsünü tespit etmek için ücretsiz yapılan testlerin bazı özel hastane ve laboratuvarlarda ücret karşılığı yapıldığı, hatta geçerliliği soru işareti olan bazı testlerin çeşitli alışveriş sitelerinde satıldığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri özel testlere karşı vatandaşları uyarırken, uzmanlar da bu testlerin güvenilir olmadığını ve halk sağlığını tehlikeye attığını dile getiriyor.