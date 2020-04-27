Yetkililerle ters düşen başhekim, odasının camından ‘düştü’

Rusya’da, Sibirya bölgesindeki bir hastanenin başhekimi, yetkililerle telekonferans görüşmesi yaptıktan kısa süre sonra beşinci kattaki odasının camından ‘düştü.’ Krasnoyarsk Bölge Hastanesi’nin başhekimi, 47 yaşındaki Yelena Nepomniyaşçaya ağır yaralandı.

Fotoğraf: Twitter

Nepomniyaşçaya’nın, bölgedeki sağlıktan sorumlu dairenin yetkililerinin, hastanenin bir binasını daha Covid-19 hastalarına tahsis edilmesi fikrine, yeterli koruyucu ekipman ve eleman olmadığını gerekçe göstererek karşı çıktığı belirtildi.

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Yerel basına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “Fikir ayrılığı oldu. Aşırı stres altında kendisini atmış da olabilir ama şüpheli bir durum var ortada” dedi.

Başhekimin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son yıllarda bazı gazetecilerin ‘camdan düşerek’ hayatını kaybettiği Rusya’da, sosyal medyada Nepomniyaşçaya’nın düşmesine de şüpheli yaklaşanlar oldu.

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Krasnoyark’ta 527 vaka var; beş kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.