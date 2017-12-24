Yetkililerden ‘dikkat’ uyarısı: Doğu Karadeniz’de ayı popülasyonu arttı

Doğu Karadeniz’de dört ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında ayı başta olmak üzere yaban hayatı popülasyonunda artış tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Usta, artışta yöre halkının kaçak avcılara karşı duyarlılığının etkili olduğunu söyledi. Usta, arazide yaban hayvanları saldırısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ve ormanlık alanlar gözlemlendi.

Ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış belirlendi. Trabzon’un Çaykara ve Rize’nin İkizdere ilçelerinde kuş popülasyonunda da artış tespit edildi.

Özellikle ayı popülasyonundaki artış üzerine saldırılara karşı uyarılar yapıldı.

Usta şunları söyledi: “İlk belirlemelerimize göre yaban hayatı popülasyonlarında artış gözlendi. Bu artışta yöre halkının bilinçli davranmasının çok önemi var. Kaçak avcılara artık yöre halkı geçit vermiyor. Sürekli ihbarlar geliyor. Kaçak avlanma olmadığı sürece bu hayvanlar kendi alanlarında yaşamaya ve çoğalmaya devam ediyorlar. Milli Park sahamızda her türlü avlanma yasak.”

Yaban hayvanlarının yaşam alanına girilmediği sürece zarar vermediğini ifade eden Usta şöyle devam etti:: “Bölgemizde yakın zamanda yaban hayvanı saldırısı olmadı ama yaşanmayacağı anlamına gelmez. Yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Tek başına hareket etmemek lazım. Zaten onlar insan görünce kaçıyor. Savunma mekanizmasına geçiyor. Ben 26 yıldır sürekli ormanlardayım ve bir ayı saldırısına uğramadık.”