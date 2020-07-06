Yetkililer: Hong Kong’daki okullar yeni güvenlik yasasına karşı kitapları kullanmamalı

Hong Kong’un eğitim politikasından sorumlu kurum, öğrencilere ‘olumlu’ bir açıdan milli güvenliği öğretmek için kullanılmadığı sürece okulların yeni güvenlik yasasını ihlal eden kitap ve yayınları temin etmemesi gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Özerk bölge Hong Kong’un hukuk sisteminde Pekin’in yapmak istediği değişiklikler üzerine geçen yıl haziran ayında protesto gösterileri başlamıştı. Gösteriler hâlâ devam ediyor olsa da yeni milli güvenlik yasasının ardından en az bir gösterici ‘terörizm‘ suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Pekin yönetimi tarafından geçen hafta yürürlüğe sokulan milli güvenlik yasası, ‘ayrılıkçılık’, ‘hükümeti devirme’, ‘terörizm’ ve ‘yabancı güçlerle işbirliği’ olarak yorumlanacak eylemleri müebbeti de kapsayan hapis cezalarına çarptırıyor.

Güvenlik yasasına karşı çıkanlar, bunun muhalifleri bastırma aracı olarak kullanılacağına inanıyor. Hong Kong ve Çin’deki yetkililer ise şehirdeki özgürlüklere dokunulmayacağını ısrarla belirterek, yasanın yalnızca milli güvenlikteki ‘yasal boşlukları‘ kapatacağını savunuyor.

Bu güvencelere rağmen, halk kütüphaneleri demokrasi yanlısı aktivistlerin ve politikacıların yazdığı kitapları raflardan indirerek bunların güvenlik yasasını ihlal edip etmediğini incelemeye başladı.

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Hong Kong’daki eğitim politikalarından sorumlu büro, “Diğer ciddi suçlar ve sosyal olarak kabul görmeyen ahlak dışı eylemler için de olduğu gibi, (yeni milli güvenlik yasasını çiğneyen) okuma materyalleri çıkarılmalı ve yeniden belirlenmeli” dedi.

Genç aktivist Joshua Wong’un ve demokrasi yanlısı politikacı Tanya Chan’ın kitapları bir anda halk kütüphanelerinden kaldırıldı.