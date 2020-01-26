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Yaramazlara biraz batar!

Yetkililer ‘corona’ virüsünün ‘semptomlar görülmeden’ bulaşabildiğini açıkladı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ‘Corona‘ virüsünün, semptomları ortaya çıkmadan da bulaşabildiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yılın sonunda Çin’in Wuhan kentinde yasadışı satış yapılan bir balık pazarından çıktığı tahmin edilen virüs, Pekin ve Şangay gibi şehirlere ve ABD, Tayland, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Fransa, Kanada’ya yayıldı. 2 binin üstünde kişiye bulaştığı tahmin edilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi. Çin’de pazar, market, restoran ve e-ticaret platformlarında ülke çapında yabani hayvan satışı yasaklandı.

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BBC’nin haberine göre, yetkililer virüsün 1-14 gün arası süren kuluçka döneminde de bulaşabildiğini açıkladı.

Sars ve Ebola virüsleri sadece semptomlar görülmeye başlandığında yayılıyordu.

Uzmanlar, semptomlar başladıktan sonra yayılan virüslerin kontrol altına alınmasının daha kolay olduğunu, Çin’deki ‘corona‘ virüsünün kontrol altına alınmasının ise bu nedenle daha güç olacağını kaydetti.

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