Yetkililer: Çin, Pekin’deki ‘corona’ genom verilerini yayınladı, Avrupa türü belirledik

Çin, Pekin’de son günlerde artan corona virüsünün genom dizilim verilerini yayınlarken, yetkililer öncü çalışmalara dayanarak bir Avrupa genom türü belirledi.

Pekin’de Covid-19 vakaları artarken Çin verileri Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) de sunduğunu söyledi.

Reklam

Çin’in Ulusal Mikrobiyoloji Veri Merkezi web sitesinde yayınlanan ayrıntılar, genom verilerinin 11 Haziran’da toplanan iki insan ve bir çevre olmak üzere üç örneğe dayandığını ortaya koydu.

Pekin, 11 Haziran’da son aylar içinde ilk kez yeni vakalar bildirmişti. Kentte 11 Haziran’dan bu yana sekiz gün içinde, güneybatıdaki Şinfadi’nin büyüyen toptan gıda merkeziyle bağlantılı toplam 183 vaka bildirildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilisi Jang Yong bugün yayınlanan makalede, “Öncü genomik ve epidemiyolojik çalışma sonuçlarına göre, virüs Avrupa’dan geliyor, ancak şu anda Avrupa’da yayılan virüsten farklı. Şu anda Avrupa’da yayılan virüsten daha eski” diye konuştu.

Reklam

Jang, virüsün Çin’e nasıl geldiğine dair çeşitli olasılıklar olduğunu söyledi.

Jang Merkez Disiplin Teftişi Komisyonu web sitesinde yayınlanan makalesinde “İthal dondurulmuş gıda ürünlerinde veya Şinfadi gibi karanlık ve nemli ortamlarda gizlenmiş olabilir, ortam dezenfekte edilmemiş veya sterilize edilmemiş olabilir” dedi.

CDC’nin baş epidemiyoloji uzmanı Wu Zunyou, bu hafta başlarında devlet medyasına yaptığı açıklamada Pekin’deki ‘corona‘ genom türünün Avrupa ülkelerinkine benzediğini, ancak doğrudan Avrupa ülkelerinden gelmediğini söylemişti.