Yetkiliden uyarı: Yerli ilaç firmaları batabilir; yabancılar Türkiye’den çekilebilir

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe ‘alacak’ karmaşası sürüyor. TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, hastanelerin firmalardan alacaklarından feragat etmesini istediğini, bunun olması halinde yerli firmaların batacağını, yabancı firmaların Türkiye’den çekileceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Tıbbi cihaz ve malzeme firmalarının kamudan alacağı 20 milyar liraya yaklaştı.

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Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 Ekim’de 81 il valiliği ve üniversite rektörlüğüne bir yazı göndererek feragatin nasıl yapılacağına açıklık getirdi.

Ancak yazı kamu hastanelerini kapsamadığı için kamu hastanelerinin alacaklı firmaları telefonla ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Yazıya göre 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kayıtlarda yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedelleri feragate konu olacak.

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Buna göre, ilaçlarda yüzde 18, malzeme ve diğer borçlar için ise yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Firmalar alacaklı olduğu işletmelerin her biri için 20 Ekim’e kadar başvuracak.

Sağlık kuruluşları kesintileri düştükten sonra ilaç borçlarının yüzde 40’ı, tıbbi malzeme ve diğer alım tutarlarının yüzde 50’sini ekim ayında, kalan kısımları da 2021 yılı ocak ayında ödeyecek.

‘Feragat yerine taksitli ödeme olabilir’

TOBB yetkilisi Delikanlı, bu koşullarda feragat edilmesi halinde yerli firmaların büyük ölçüde batacağını, finansmanı sağlam yabancı firmaların ise kısa sürede Türkiye’den çekileceğini öne sürdü.

Delikanlı, “Biz halen Pakistan, Hindistan gibi ülkelere ürün satmaya çalışırken, bu dediklerim gerçekleşirse artık onlardan ürün almaya başlarız” dedi.

Üniversite hastanelerinin borçlarına ilişkin daha önce de feragat yapıldığını hatırlatan TOBB yetkilisi, “Ancak o zaman geçmiş yıllara yönelik kademeli bir feragat uygulanmıştı. Yani şimdi olduğu gibi tüm yıllar için aynı oranda feragat istenmemişti” diye konuştu.

‘Maliye kurtarır diye ödeme yapmadılar’

O dönem bir daha böyle bir problemin yaşanmayacağına dair söz verildiğini hatırlatan Delikanlı şöyle devam etti: “Bu söze rağmen nasıl olsa Maliye kurtarır diye üniversite hastaneleri yine ödeme yapmadılar ve bu noktaya geldik. Şimdiye kadar sektör; KGF destekleri, vergi ve kredi ötelemeleriyle güç bela ayakta kalabildi. Döviz artışı ve enflasyon verileri ortada. Zaten sabit fiyatlar verilmiş. Artık bu feragati sektör kaldıramaz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yerlileşmeye önem verdiğini söyleyen Delikanlı, “Ancak gelinen noktada güçlü global firmalar, pazarı büyük oranda ele geçirdiler” dedi.