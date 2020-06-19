Yetkili: Türkiye Libya’nın inşaat, enerji ve bankacılık sektörüne destek verecek

Libya’da yaşanan iç karışıklıkta Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek veren Türkiye, ülkenin ilk etapta yeniden imarı kapsamında inşaat, enerji ve bankacılık sektörüne katkı sağlayacak.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanısıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da içinde yer aldığı bir heyet Libya’da temaslarda bulundu.

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Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Libya’da yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak enerji, inşaat, bankacılık, güvenlik konuları ele alındı” dedi.

Görüşmelerde ana konuların başında enerjinin geldiğini kaydeden aynı yetkili şunları söyledi: “Şu anda ciddi bir enerji sorunu var Libya’da. Kesintiler çok fazla. Karadeniz Power’ın gemileriyle enerji açığının belli oranda kapatılması mümkün. Bu konuda hızlı bir adım atılabilir. Onun dışında bazı büyük Türk şirketlerinin santral yapımı gündeme gelebilir. İç sorunların çözülmesine parallel olarak ülkenin imarı için enerji en kritik konulardan ve Türk şirketleri bu açığın hızlı şekilde kapatılmasını temin edecek.”

Aynı yetkili, Türkiye’nin kamu şirketlerinin petrol, doğalgaz arama ve faaliyetlerinde çok ciddi bir başarı ve tecrübesinin bulunduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: “Türk enerji şirketleri birçok projede çalıştı, arama yaptı, işletmecilik yapıyor. Libya’da da çok yüksek bir potansiyel var. Türkiye burada Libya’ya arama ve işletmede katkı verebilecek durumda. ABD’li şirketlerle de ortak hareket edilebilir; ortaklıklar kurulabilir. Kaynakların dünya pazarlarına ulaşmasında akla gelebilecek her türlü projede işbirliği gerçekleştirilebilir.”

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Bankacılık tecrübelerinin Libya’ya aktarılmasının da gündemde olduğunun altını çizen yetkililer, bu alanda somut bazı adımlar atılacağını belirtti. Yetkililer, Libya’ya bankacılık alanında ilk etapta danışmanlık ve altyapı hizmetlerinin kurulmasında destek verilebileceğini belirtti.

“Türkiye’nin en en tecrübeli olduğu alanlardan biri de yurtdışı müteahhitlik. Ülkede birçok yer yerle bir; altyapı ve üstyapıda ciddi bir ihtiyaç var. Türk şirketler gerek tek başına gerek ortak girişim gruplarıyla bu tür çalışmalara hızla başlayacak durumda. Bu konuda Libya’ya katkı sağlanacak” diyen aynı yetkili, onun dışında geçmişten gelen enerji ve inşaat sektöründeki hizmetlerinden tahsil edilemeyen alacakların bir takvime bağlı olarak tahsilinin mümkün olabileceğini belirtti.

Yetkililer, güvenlik alanında sahadaki durumun değerlendirildiğini ve bundan sonra atılabilecek adımların ele alındığını, sorunun BM çatısı altında çözülmesi gerektiğini, toprak bütünlüğü konusunda görüş birliği olduğunu belirtti.

Bir yetkili, “Hafter’e desteğini kesen kabileler ile bundan sonra UMH’ye yerel güçlerden daha fazla destek sağlanmasının yolları ele alındı. UMH’nin ilerlemesi devam ediyor ve Türkiye desteği her alanda Libya’da sürecek” dedi.