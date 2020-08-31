Yetkili: THY ve Hava-İş yüzde 30-50 aralığında ücret indiriminde anlaştı

THY ve ve Hava-İş Sendikası pandemi sürecinde geliri azalan şirkette 2021 sonuna kadar çalışan ücretlerinde yüzde 30-50 arası indirimde anlaştı. Çalışanların toplu iş sözleşmesiyle kazandığı haklar korundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İmzalanan protokol kapsamında THY’de kısa çalışma ödeneği uygulamasına son verildi. İşten çıkarma da yapılmayacak.

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Pandemi sürecinde duran havayolu taşımacılığı THY bilançosuna darbe vurdu. Şirket ikinci çeyrekte 2.23 milyar lira zarar açıkladı. Giderlerini kısmak isteyen THY, şirkette örgütlü Hava-İş sendikasıyla ücret indirimi için görüşmeler yürütüyordu.

Ücret indirimine karşılık Hava İş’in talepleri arasında istihdamın kesintisiz devamı, zorunlu ücretsiz izne çıkarma yetkisinin kullanılmaması, ikramiyelerden taviz verilmemesi ve kazanımların korunması bulunuyordu.

Reuters’ın Hava-İş ve THY yetkililerinden aldığı bilgiye göre taraflar uzun süredir devam eden görüşmelerde bugün anlaşmaya vararak protokol imzaladı.

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Buna göre pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilecek. Ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ancak her altı ayda bir, çalışanlar lehine gözden geçirilecek.

THY personelinin, ikramiyele dahil diğer hakları korunacak. Ancak 2021 için enflasyon artı yüzde 1’lik ücret artışı maddesi enflasyon oranında artış şeklinde revize edildi.

Protokol kapsamında THY’de kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilmeyecek. Bunun yanısıra zorunlu ücretsiz izin uygulamasına gidilmeyecek, işten çıkarma yapılmayacak.

Yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre THY’nin geçen yıl ikinci çeyrekte 524 milyon dolar olarak kaydedilen personel gideri, şirketin kısa çalışma ödeneğine geçmesiyle birlikte bu yıl aynı dönemde 127 milyon dolara geriledi.

THY’nin toplam çalışan sayısı THY Teknik ile birlikte ikinci çeyrek sonu itibarıyla 38 bin 969 seviyesinde bulunuyor.

Sendika yetkilisinin verdiği bilgiye göre Hava-İş 24 bin 800 THY çalışanını temsil ediyor.