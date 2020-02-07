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Yaramazlara biraz batar!

Yetkili: Suriye hükümeti alanında kalan üç gözlem noktası tahliye edilmeyecek

Reuters ajansına konuşan güvenlik kaynakları Suriye’de TSK’nın üç gözlem noktasının Suriye hükümetinin kontrolündeki alanda kaldığını, buradan tahliyenin söz konusu olmadığını ve herhangi bir saldırıya karşı Türkiye’nin en sert cevabı vermeye de hazır olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

3 Şubat pazartesi günü TSK tarafından İdlib bölgesine gönderilen takviye askerlere Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu yedi asker ve bir sivil personel hayatını kaybetmişti.

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Bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan güvenlik yetkilileri, Suriye rejiminin İdlib’deki saldırıları nedeniyle radikalleşmenin tetiklendiğini ve yeni bir göç dalgası başladığına dikkat çekti.

Bir güvenlik kaynağı, gazetecilerin kaç gözlem noktasının Suriye hükümeti kontrolündeki alanda kaldığına dair soruya şu cevabı verdi: “En son yedi numaralı da o bölgede, başka bir sorun yok. Daha önce dokuz ve sekiz ile de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldık ve çözdük. Şu anda üç gözlem noktası rejim alanında kaldı. Bir sıkıntımız yok. Buralara sevkiyatlar da düzenli şekilde sorunsuz olarak devam ediyor.”

Güvenlik kaynağı, “Serakim’deki TSK unsurlarına dair herhangi bir sıkıntımız yok… Her gözlem noktası kendi kendini savunacak araç ve gereçlere sahiptir” diye sözlerini sürdürdü.

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Yetkili Suriye’de TSK unsurlarının herhangi bir saldırıya karşı ‘en sert şekilde cevap vermeye hazır’ olduğunu da vurguladı.

Suriye’de Rusya ile yapılan ortak devriyenin İdlib’deki saldırılardan değil hava şartlarından dolayı ertelendiği de belirtildi.

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