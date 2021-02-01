Yetkili: Normalleşme adımları gecikecek gibi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında ana gündem Covid-19 tedbirleri ve ekonomi olacak.

Fotoğraf: Reuters

Beştepe’de saat 15:00’te başlayacak toplantıya ilişkin Reuters ajansına bilgi veren üst düzey bir yetkili, şöyle konuştu: “Geçen hafta kabine toplantısı yapılmamıştı. Bu haftaki toplantıda pandemideki gelişmeler ele alınacak. Daha önce vaka sayılarına bağlı olarak 15 Şubat gibi hem okullara hem de restaurant ve kafelere yönelik gevşeme yönlü bazı adımlar atılabileceği hesap ediliyordu. Ancak son günlerde vaka sayısında maalesef beklenen düşüş olmuyor.”

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Yetkili, vaka sayısının ağırlıklı olarak 6 bin-7 bin aralığında seyrettiğini, düşüşün durduğunu belirterek, “Beklenen normalleşme diyebileceğimiz adımlar gecikecek gibi. Mutasyon sorununun olduğu bir ortamda tedbirlerin çok daha sıkı uygulanması gerekiyor. Aşılamanın başlamış olmasına bağlı olarak biraz gevşeme olduğu görüşleri de var. Ancak böyle giderse beklendiği şekilde tedbirlerde esneme kolay değil” dedi.

Yetkili, yine de bazı küçük adımlar adılabileceğini belirterek, üzerinde durulacak konulardan birinin 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için neler yapılabileceği ile daha sıkı tedbirlerle restaurant ve kafelere yönelik adım atılıp atılamayacağı olduğunu kaydetti.

Yetkili, “Bugünkü kabinede sağlık bakanı sunum yapacak. Bilim Kurulu’nun da önerileri dikkate alınarak son durum değerlendirilecek” diye konuştu.

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Diğer bir gündem konusunun ise ekonomi olacağını kaydeden aynı yetkili, “Geçen hafta Gıda Komitesi toplanmış ve fiyat artışlarına yönelik değerlendirme yapmıştı. Bugün de gelinen durum değerlendirecek, sektörel bazda adımlar olabilir burada; ancak bu artışlara karşı ne tür adımlar olabilir bunlar değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Erdoğan alınan kararlar ve değerlendirmelere dair açıklama yapacak.