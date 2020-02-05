Yetkili: Kamu bankalarında ‘Milli takım’ denen al-satçılar liraya müdahale için hazır

Kamu bankasında çalışan bir yetkili, liradaki değer kaybına müdahale etmek için kamu bankalarında günün her saati al-satçıların (trader) çalıştığını söyledi.

Reuters’a konuşan yetkili, kendilerini ‘Milli takım’ diye adlandıran bu kişilerin günün her saati liraya müdahale etmek için hazır bulunduğunu söyledi.

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Liranın dolar karşısındaki değer kaybı son üç yılda yüzde 36, beş yılda da yüzde 61 olurken, banka müşterileri özellikle 2018’de yaşanan kur krizinden sonra ekonomiye ilişkin beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığı kazandı.

Öte yandan, hükümetin yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası’nı faizleri düşürmek konusunda ‘yönlendirmesiyle’ getirisi düşen lira cinsi yatırımların cazibesini daha da düşmüş oldu. Merkez, son beş toplantıda faizleri 1275 puan indirmişti.

Bu iki gelişme birleşince kurum ve bireylerin toplam döviz hesapları 200 milyar dolara kadar yükselerek, tarihi rekor seviyelere geldi.

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Reuters’a konuşan konuya yakın kaynaklar, kamu bankalarının hesaplarındaki bu döviz birikimiyle bir tür ‘döngü’ yaratarak, liradaki değer kaybını hafifletmeye çalışıyor.

Reuters’ın hesabına göre, kamu bankaları bu yolla Merkez Bankası’nın döviz rezervine mart ayından bu yana 32 milyar dolar girdi sağladı.

Kaynaklara göre, kamu bankaları döviz karşılığı Merkez Bankası’ndan lira alıyor, daha sonra bu lirayı Merkez Bankası’na tekrar yatırıyor.

Bu çalışmalara rağmen lira dolar karşısında geçen yıl yüzde 11 değer kaybetti.