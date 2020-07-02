Yetkili: Fransa’nın katılımını askıya aldığı NATO harekatına desteğe hazırız

Fransa’nın Akdeniz’deki NATO Deniz Muhafızı Harekatı’na katılımını ‘askıya alma’ kararı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) bir yetkili, istenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Savunma Bakanlığı bu ay Akdeniz’de yürütülen NATO görevi sırasında bir Türk gemisinin Fransız gemisine karşı ‘aşırı saldırgan’ bir müdahalede bulunduğunu öne sürmüştü. Üst düzey bir Türk askeri yetkili, iddianın ‘tamamen gerçek dışı’ olduğunu, gemiye talebi üzerine yakıt ikmali yapıldığını belirterek, muhabere paylaşmayan gemiyle ilgili durumun NATO makamlarına bildirildiğini söylemişti.

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Reuters’a Fransa’nın kararını değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev ve yükümlülüklerinin bilincinde hareket etti ve etmeye devam edecek. Bu kapsamda biz istenildiğinde ve ihtiyaç duyulması halinde destek vermeye hazırız” dedi.

Türk donanmasının Akdeniz’de bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasının gerçek dışı olduğunu kanıtlayan görseller ve belgeleri NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaştıklarını kaydeden aynı yetkili şöyle devam etti: “Fransa ise kendi iddialarını kanıtlayacak herhangi bir somut kanıt gösteremedi. Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır.”

MSB yetkilisi, Türk denizcilerinin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı NATO yetkililerinin teşekkür ettiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Sunduğumuz tüm bu belgelere karşılık Fransa tarafından iddialarını kanıtlayan somut bir şeyin ortaya koyulamadığına da dikkat çekmek isterim. Fransa’nın sergilediği müttefiklik ruhuna uygun olmayan bu davranışlara söz konusu durumun da etkisinin olduğunu değerlendiriyoruz.”