Yetkili: Davutoğlu’nun partisinde son rötuşlar yapılıyor

AKP’den istifa ederek yeni parti kurmaya girişen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisininin tüzük ve programının son aşamada olduğu kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan parti kurma çalışmalarına yakın bir yetkili şunları söyledi: “Davutoğlu’nun kuracağı yeni partinin birkaç hafta içinde İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verilerek resmen kurulması bekleniyor. Artık yeni partiye dair son rötuşlar yapılıyor. 2020’ye kalması söz konusu değil. Şu anda Ankara’da genel merkez ve İstanbul’da il başkanlığı binaları tutuldu.”

Reklam

Davutoğlu’nun parlamenter sisteme dönülmesini önereceği belirtiliyor.

Yeni parti çalışmalarına başlamasının ardından disiplin kuruluna sevk edilen Davutoğlu eylül ayında AKP’den istifa etmişti.

AKP’den ayrılan diğer bir isim eski başbakan yardımcısı Ali Babacan da yılsonuna kadar yeni parti kuracağını açıklamıştı.

Reklam

Yetkili şu bilgileri aktardı: “Yeni parti için tüzük ve program çalışmaları son aşamaya geldi. Kısa sürede mevzuata dair altyapıya son şekli verilecek. Kurucular kurulu büyük oranda hazır halde. Daha önce siyasette yer almış bazı isimlerin yanı sıra halen kamuda üst düzeyde görev yapmakta olan bazı isimler de partide görev alacak.”

Aynı yetkili, temelde birçok kesimden insanın beklentilerini karşılayacak ve sorunların çözümünde ortak akılla hareket edecek bir parti kurulmasının hedeflendiğini kaydederek şöyle devam etti: “Türkiye’deki sorunlu olarak görülen bazı alanlarda arayış içinde olunduğu da listeyle birlikte görülecek. Babacan’ın kuracağı parti ile ortak hareket edilmesi konusunda artık alan daraldı. Çünkü iki taraf da kendi çizgisinde yürüyor. Ortak bir parti olmasının birçok faydası olacaktı elbette ancak bu konuda bir irade oluşmadı.”