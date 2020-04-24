Yetkili: AB ekonomisi yüzde 10 küçülmeye doğru ilerliyor; daha da kötüleşebilir

Avrupa Komisyonu’nun sanayiden sorumlu üyesi Thierry Breton, AB ekonomisinin bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 5 ile yüzde 10 arasında daralabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Breton France 2 televizyondaki açıklamasında şöyle konuştu: “Bugün itibariyle, AB’de yüzde 5 ila yüzde 10 resesyona doğru ilerliyoruz, yani yaklaşık yüzde 7.5. Ancak bu bugün ve durum iyiye gitmezse ve (salgında) ikinci zirve olursa durum daha da kötüleşebilir.”

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Türkiye’nin de en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri dün corona virüsünün etkileriyle mücadele etmek için trilyon avroluk acil durum bütçesi oluşturulması üzerinde anlaşmıştı.

1999 yılında ortak para biriminin başlamasından bu yana avro bölgesinde ekonomide bu denli yavaşlama görülmemişti. IMF de bölgeye ilişkin tahmininde yüzde 7.5’lik küçülme öngörüyor.