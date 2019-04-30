‘Yeti’nin ayak izlerini bulduk’ diyen Hindistan ordusu alay konusu oldu

Hindistan ordusu, ‘Kocaayak’ veya ‘Yeti’ olarak adlandırılan, Himalayalar’da yaşadığı sanılan efsanevi yaratığın ayak izlerini bulduğunu iddia edince sosyal medyada alay konusu oldu.

Fotoğraf: Hindistan ordusu

BBC’deki habere göre ordunun altı milyon takipçisi olan Twitter hesabından dün, “Himalayalardaki Makalu Üssü’nde Yeti’nin ayak izlerine rastladık” mesajı ve karda çekilen ayak izi fotoğrafı paylaşıldı. Yeti’nin ayak izlerinin 9 Nisan’da fark edildiği ancak Yeti’ye ilişkin ortaya atılan savlara uygun olup olmadığını araştırdıktan sonra duyuru yapıldığı belirtildi.

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Çok sayıda Twitter kullanıcısı Yeti’nin ayak izlerine rastlandığına inanmadığını yazdı. Bir kullanıcı, “Ben de Kocaayak’ın ayak izlerine Singapur’da rastladım ne tasadüf” diye alay ederken bir diğeri, “Ordunun böyle aptal efsaneleri gerçek gibi göstermesi hayalkırıklığı yarattı” yazdı.

Fotoğraf: Twitter

Tüylü bir kostümle çekilen fotoğrafını paylaşan bir diğer Twitter kullanıcısı ise (üstte) Hindistan’da 19 Mayıs’a kadar sürecek seçimlere atıfta bulunarak, “Yeti şimdi oy atmak için kente girdi” paylaşımını yaptı.

Yeti efsanesinin gizemini çözmek için çok sayıda çalışma yapıldı. 2013’te Britanya’da araştırma yapan bir bilim insanı Yeti’nin boz ayının bir alt türü olduğunu savundu.

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2011’de, Nepal’den Britanya’nın başkenti Londra’ya 50 yıl önce götürülen ‘Yeti parmağı’ üzerinde yapılan DNA testleriyle o parmağın bir insan kemiği olduğu saptanmıştı.