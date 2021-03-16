‘Yeterli değil’: İstanbul’da 65 yaş ve üstünde aşılanma oranı yüzde 71

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde 65 yaş ve üstünün aşılanma oranını yüzde 71 olarak açıklarken ‘bunu yeterli görmediğini’ kaydetti.

İstanbul’da oran üç gün önce yüzde 68’di.

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Yerlikaya, 65 yaş üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamında bir aileyi evinde ziyaret etti.

Vali şunları kaydetti: “Sağlıkçılarımız, huzurevinde kalan büyüklerimiz ve 70 yaşın üstünde olan büyüklerimizin ikinci doz aşılarını da yaptık. En riskli olan grup 65 yaş üstünde olan büyüklerimiz. Susam annemizin yanına geldim. Evine misafir oldum. Buradan İstanbul’daki bütün aşı olmamış annelerimizin ellerinden öpüyorum ve onlardan bir ricamız var. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar. Böylece sizler de salgından en iyi şekilde korunur hale gelin. Biz sizin hep yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Bugüne kadar aşı olan büyüklerimizin hepsine şifalar diliyorum.”