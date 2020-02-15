‘Yetenekli bay E.Y.’: Alt yazıdan bulduğu numaraları arayıp kadın taklidiyle dolandırdı

Telefonda kendisini ‘avukat’, ‘tacize uğrayan kadın’ ve ‘uzlaştırmacı’ olarak tanıttığı kişilerle hem erkek hem kadın sesiyle konuşarak dolandıran E.Y. ve çetesi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ankara Sincan başsavcılığının talimatı üzerine soruşturma açan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda teknik takip başlattı. Dört ay süren teknik takip sonucunda dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı.

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Şüphelilerden erkek olan E.Y.’nin müzik kanallarının alt yazılarından aldığı telefon numaralarını arayıp kendini ‘avukat’ olarak tanıtarak “Müvekkilim olan kadına taciz mesajı atmışsınız. Dava açılması için bana masraf ödedi, eğer uzlaşmak istiyorsanız kadınla görüşüp anlaşın” dediği belirlendi. Mağdur kişi, taciz ettiği söylenen kadını aradığında karşısına yine E.Y.’nin çıktığı saptandı. Bu kez kadın sesiyle konuşan ve kendisini genelde Emel ya da Serap olarak tanıtan şüphelinin, “Bana cinsel taciz mesajları attınız. Konuyu avukatım takip ediyor. Uzlaşmak istiyorsanız avukatımla görüşmeniz gerekiyor” dediği belirlendi. Mağdurun ‘uzlaşmatırcı avukat’ diye aradığı telefona farklı bir sesle çıkan kişi yine E.Y. oldu. Sesini değiştiren E.Y.’nin bu kez de “Uzlaşmak için para ödemeniz gerekiyor, ödeme yapmadığınız takdirde ceza alırsınız” diyerek vatandaşları dolandırdığı saptandı.

Eski eşi de ihbar edip kanıt sundu

Eski eşi E.Y.’nin gözaltına alındığını öğrenen A.Y. de ihbarda bulundu. A.Y., uzun zamandır dolandırıcılık suçunu işlediğine tanıklık ettiğini söyleyerek kadın sesi dahil farklı seslerde telefonda mağdur vatandaşlarla konuşurken çektiği eski eşinin videolarını polise delil olarak sundu.

E.Y. ile birlikte gözaltına alınan beş kişinin, bu yöntemle 81 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerden dördü tutuklanarak cezaevine konulurken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.