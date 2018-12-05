Yetenek araştırmasında bulmacayı çözemeyen goriller hile yaptı

Britanya’da gorillerin bulmaca çözme konusundaki yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan araştırmada bazı gorillerin hile yaptığı saptandı.

Euronews’ün aktardığına göre, Britanya’daki Bristol Üniversitesi’nde gorillerin bulmaca çözme ve kavrama yeteneklerini ölçmek için araştırma yapıldı.

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‘Gorilla Game Lab’ adı verilen proje için bir oyun kulanıldı. Buna göre gorillere ilk olarak duvara monte edilen bir cihaz gösterildi. Goriller bir dizi engelin içinden fıstığı geçirmeliydi. Böylece engelleri aşan goriller, ödül olarak oyunda kullanılan fıstığı düşürüp yiyebileceklerdi.

Ancak teste katılan bazı goriller fıstığa ulaşmanın daha kolay bir yolunu buldu. Kimisi cihazdan fıstığı ağzıyla almaya ya da cihazın önündeki engelleri kaldırmaya kimisi de bir çubuk yardımıyla fıstığı ilerleterek ‘kestirme yollar’ kullandı.

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Bristol Hayvanat Bahçeleri’nden Dr. Fay Clark, bazı gorillerin yemeğe ulaşmak için çok farklı stratejiler sergilediklerini, hile yaptıklarını ve sorun çözme konusunda çok esnek davranabildiklerini gözlemlediklerini söyledi.