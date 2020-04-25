Yeşilova belediye başkanı ve eşine saldırıda üç tutuklama

Burdur’un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’e evlerinde düzenlenen silahlı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden üçü tutuklandı, sekizi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan saat 04:30’da evlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, sekiz kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edilmişti.

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Kurşunlardan altısının vücuttan çıktığı, ikisinin ise sol bacakta kaldığı ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel’e yaklaşık bir ay fizik tedavi uygulanacak.

Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem’in de aralarında olduğu 11 şüpheli ise dün sabah Yeşilova Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden üçü dün sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılık sorguları dün akşam saatlerine kadar devam eden sekiz şüpheliden beşi de sabaha karşı adli kontrolle salıverildi. Saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ise tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.