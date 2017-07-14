Yeşillik olsun diye diktiği ağacı kestiler: Aldı sırtına, belediyeden hesap sordu

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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Melahat Peker, geçen yıl diktiği dut fidanı komşuların şikayeti üzerine belediye tarafından kesilince, fidanını sofra bezine sarıp belediyeden hesap sordu.

Yalvaç merkez Bahçelievler Mahallesi Çayboyu Sokak’taki bir apartmanda oturan Melahat Peker’in geçen yıl mart ayında yeşillik olsun düşüncesiyle kaldırım üzerine diktiği beş elma ve bir dut fidanından komşuları rahatsız olup, belediyeye şikayetçi oldu.

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Peker, bunun üzerine beş elma ağacını kendisi kesti, belediye zabıtasından dut ağacının kalmasını rica etti. Ancak geçen pazartesi günü evde olmadığı sırada gelen belediye görevlileri, dut ağacını da kesip götürdü. Eve geldiğinde dut ağacının kesildiğini gören Peker azmetti, fidanının peşine düştü.

‘Bir ağacı sığdıramadılar’

Belediyeyle irtibata geçerek kesilen ağacın kendisine verilmesini isteyen Melahat Peker, yaklaşık 2 metrelik dut ağacını sofra bezine sarıp Yalvaç Belediyesi’nin yolunu tuttu.

Omzunda taşıdığı dut ağacıyla belediyeye giden Melahat Peker, Belediye Başkanı MHP’li Halil Hilmi Tütüncü’yle makamında ancak beş dakika görüşebildi.

Melahat Peker, “Ben bu fidana çocuk gibi baktım. Bir ağacı sığdıramadılar. Başkan ‘Haberim yok’ deyip işin içinden sıyrıldı. Ağzımın orucu ile Ramazan ayında kaç kez geldim, görüşemedim. ‘Şurada yeşillik olsun gelen giden çoluk çocuk yesin’ diye dikmiştim. Kime ne zararı vardı? Belediye kendisi kaldırımlara ağaç dikmiyor mu?” diye ağladı.

‘Kim kestiyse bu ağaç kadar ömrü olmasın’

Komşularının şikayetiyle ağacının kendisinden habersiz kesildiğini aktaran Peker, “Ben ağaç dikerken çevre güzelleşsin bir gölgelik olsun istedim. Komşum kaldırıma beton yapılması için belediyeye müracaat etmiş, ağaçlar var kesilsin demiş. Bana 2 kez zabıta geldi.Beş ağacı kendi ellerimle kestim. ‘Bari bu dut ağacı kalsın’ diye rica ettim. Başkanla da görüşmek istedim ama saatlerce odasının önünde bekledim gelmedi. Ne zaman geldilerse hemen kesmiş ağacı da almış götürmüşler. ‘O ağaç buraya gelecek’ dedim kesilen ağacı getirttim. Belediye başkanına götürüp onun ayaklarının ucuna dikeceğim. Kim kestiyse bu ağaç kadar ömrü olmasın” diye konuştu.

Aman mevzuat çiğnenmesin

Zabıta Müdürü Hacı Yakup Hisarardımlı ise “Melahat Peker’in komşusu tarafından belediyemize verilmiş bir şikayet dilekçesi mevcut. Yaya kaldırımına ağaç diktiği ve ileride kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle gerekli önlemlerin alınması istenmiş. Mevzuat gereği yaya kaldırımına ağaç dikmek yasaktır. Biz teyzemizle görüşerek varsa tapulu yeri bir ağaç yerine 10 ağaç dikeceğimizi ilettik. Ancak kendisi bu ağaç için ısrarcı olmuştur. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok” dedi.

Ağaç kesene de ceza

Isparta’da geçen hafta evinin önündeki kaldırımda bulunan iki ıhlamur ağacını kesen kişiye Isparta Belediyesi tarafından cezai işlem uygulanırken, hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.