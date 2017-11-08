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‘Yeşillik’ isteyen Erdoğan’ın şikayeti: Beton, beton, beton

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yeşilliğin sadece mezarlıklarda kaldığını belirterek, “Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton” dedi.

Fotoğraflar: Reuters

Erdoğan, ‘Şehircilik Şurası’nda konuştu.

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İstanbul’da belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan cumhurbaşkanı, “Dikkat edin yeşillik ararsanız nerede bulursunuz? Mezarlıkların olduğu yerde bulursunuz. Bunun dışında maalesef. Selvi, endamlı selvi nerede? Mezarlıklarda. İstanbul’da selviyi bulacaksak Karacaahmet Mezarlığı’nda bulursun, onun dışında bulamazsınız. Bu hale geldik” dedi.

‘Kuşlara ev yapmayı düşünen anlayışın’ kalmadığını savunan Erdoğan, bugünkü şehirlerin ‘insan fıtratı’ yerine ‘bireysel hırsları’ merkeze alan bir bakış açışıyla inşa edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bu sebeple günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok. Bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere tüm belediyelere çok ciddi işler düşüyor.”

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