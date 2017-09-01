Yeşiller Eş Başkanı Özdemir’den Erdoğan’a: Devlet başkanı değil, aksine bir rehineci

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Antalya’da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tuttu: “Bir devlet başkanı değil, aksine bir rehineci.”

Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmış, durum Almanya Dışişleri Bakanlığı’na da bildirilmişti.

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‘Bulunduğu makamın onurunu ayaklar altına alıyor’

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre gözaltılarla ilgili Bild gazetesine konuşan Özdemir şunları söyledi: “Erdoğan bir devlet başkanı değil, aksine bir rehineci. Bulunduğu makamın onurunu ayaklar altına alıyor. Durum, şu aralar kimseye Türkiye’de güvende olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyemecek kadar ciddi.”

Sol Parti de ‘Rehineci Erdoğan’ dedi

Sol Parti’nin Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dağdelen de, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Ankara’ya yönelik politikalarıyla Alman vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

Dağdelen “Federal hükümetin tereddütleri rehineci Erdoğan’ı geçmişte etkilemedi, gelecekte de etkilemeyecek” diye konuştu.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.