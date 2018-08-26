‘Yeşillenmeye hazırlanan’ Kanada: Bir yılda 5,7 milyarlık kenevir satışı

Keyif amaçlı kenevir kullanımını eylül ayından itibaren ülke çapında yasallaştırdığını açıklayan Kanada’da, geçen yıl 5,7 milyar Kanada doları (yaklaşık 27 milyar lira) değerinde kenevir satışı yapıldığı bildirildi.

AA’nın haberine göre Kanada İstatistik Kurumu (StatsCan), geçen yıl ülke genelindeki 5,7 milyar Kanada doları tutarındaki kenevir satışının yüzde 90’ının yasadışı olduğunu açıkladı.

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Kurum, ülke genelindeki kenevir tüketim verilerinin sürekli artış trendinde olduğunu ve 2018 yılı toplam rakamlarının 6 milyar doları geçmesinin beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu artışta bazı hastalara reçeteli olarak kenevir verilmesinin de etkili olduğu kaydedildi.

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Esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısı Başbakan Justin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti’nin 2015 yılındaki seçim vaatlerinden biriydi.

Yasa, esrarın ne şekilde yetiştirileceğini, dağıtılacağını ve satılacağını düzenliyor. Kullanıcıların kamusal alanlarda esrar içip içemeyeceğine eyalet yönetimleri karar verecek.

Kanunun eylül ayından itibaren uygulamaya konması bekleniyor.

Kanada, dünyanın gelişmiş yedi ülkesinin üye olduğu ‘G7 ülkeleri’ arasında esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştıran ilk ülke oldu. Kenevirin tıbbi amaçla kullanımı ülkede 2001’den bu yana yasaldı. Özellikle genç Kanadalılar, dünyanın en çok esrar kullananları arasında.