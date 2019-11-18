Yeşilgöz Gölü’nün kaynağı ve rengi halen gizemini koruyor

Kahramanmaraş’ta kaynağı tespit edilemediği için gizemini koruyan Yeşilgöz Gölü, görüntüsüyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Fotoğraflar: DHA

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta olan göl, Tekir Deresi ile birleşiyor. Derinliğinin 20 metre olduğu bilinen bu obruğun kaynağı ve suyunun rengiyle ilgili şimdiye kadar bilimsel bir kanıt ortaya konmamış. Bunun için 2008’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği’nden (ASPEG) 16 kişilik bir ekip dalış yapmış ama bir sonuç alınamamış.

Reklam

“Teknik ekipmanlar 135 metreye kadar izin verdi.”

Yeşilgöz’e son olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi dalış yaptı. Keşif amacıyla göle dalan ekipten Sinan Kiraz, aşağıda bambaşka bir manzarayla karşılaştıklarını, suyun sıcaklığının sekiz derece olduğunu ve bulanıklaşma olmadığını söyleyerek gördüklerini şöyle anlattı: “Yeşilgöz için çok gizemli bir dalış yeri diyebilirim aslında. İlk 20 metreye kadar dikey olarak huni olarak inmekte. Huni olarak indikten sonra bir mağara başlıyor su altında. Mağara, dikey olarak aşağıya devam etmiyor, eğimli olarak ve bazı kıvrılmalar var. Güzel olan yönü, görüşün çok net olması. Üç metreye üç metre geniş bir koridor var aşağı ve eğimli olarak. Yaklaşık 135 metre eğimli olarak gidebiliyoruz ama maksimum derinliğe geldiğimizde 47.5 metre. Yani 47.5 metre derinliğe kadar 135 metre uzaklığa kadar gittikten sonra küçük bir boğaz oluşuyor bir dalgıçın girebileceği kadar bir boğaz var. O boğazdan sonra ne var, neler yapılabiliyor, ondan sonra su nereden geliyor, tekrardan yukarı çıkıp bir obruk ya da benzeri şeyler var mı, suyun olmadığı bir yer var mı? Bunların her biri bir soru işareti. Teknik ekipmanlarımız buraya kadar izin verdi bize. İleride ekipmanlarımızı değiştirdiğimizde daha derinlere, daha ilerilere dalma imkanımız var.”

Efsane: ’20 yıl önce kan şeklinde aktı’

Tekir Mahallesi sakinlerinden Necati Elma, Yeşilgöz’ün gizemini çözebilmek için dalgıçların yıllar önce de dalış yaptığını hatırlatarak göl efsaneleri hakkında şunları söyledi: “20 sene önce şiddetli bir yağmurdan dolayı su göl halinde kaldı, öndeki akıntısı kurudu. Kan şeklinde aktı. Bu mahallenin insanları duaya çıktılar ve duadan yarım saat sonra tekrar aynı eski halini geri aldı. Yeşilgöz çok güzel bir yer, suyu buz gibi. Kışın istediğin şekilde yüzebilirsin gayet ılık ama yazın çok soğuk. Karpuz 10-15 dakika içinde ortadan patlayabiliyor şiddetli soğuğundan dolayı. 30-35 yıl önce de köylünün bir tanesi buğdayı hayvanın sırtına yüklüyor ve buradan geçerken hayvanın ayağı tökezliyor, suyun içine gidiyor buğday yüküyle ve batıyor. 10-15 dakika sonra hayvan yüzerek canlı bir şekilde çıkıyor.”