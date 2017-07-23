Yeşile ve güzele tırpan: Aşiyan Parkı’ndaki ağaçlar füniküler projesi için işaretlendi

Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nden Aşiyan sahiline yapılacak füniküler hattı için Aşiyan Parkı’nda ağaçlar işaretlendi.

Füniküler inşaatının yapılacağı güzergah sac levhalarla kapatılırken, parkın içerisinde genç ve yaşlı çok sayıda ağaç numaralandırıldı. Deniz kenarında yer alan bazı ağaçlar da kırmızı boya ile işaretlendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), parkta bulunan ağaçların kesilmeyeceğini, başka bir yere taşınacağını duyurdu. Şantiyenin tamamlanmasının ardından parkın yeniden düzenlenerek eski haline getirileceği belirtildi.

Ancak yurttaşlar, park kullanımının kısıtlanacak ve ağaçların kesilecek olmasından ötürü füniküler projesine tepkili.

Mahmut Turan isimli bir yurttaş, “Haftada bir gün buraya gelip burada dinleniyorum, gazetemi okuyorum. Buranın bozulmasını hiç tasvip etmiyorum. Hiç olmasa insanlar gelip oturuyor, manzara seyrediyorlar, niye yapıyorlar anlamış da değilim” dedi.

Parkın yok edilmeye çalışıldığını söyleyen Zeynep Ataç isimli yurttaş ise, “Arazinin kayalık olmasını bir kenara bırakın, burada yıllardır emek verdiğimiz ağaçlar var. Çocuk gibi büyüttük, onlar yok edilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Projenin otopark sorununu çözeceğini belirten Selahattin Ay isimli yurttaş da, parkın talan edileceğini düşünüyor: “Hisarüstü’nden gelen müşterilerim iki dakikada buraya inecek. Otopark sorununu düşünmeyecek. Güzel bir şey olacak ama parkın talan edilmesi, ağaçların kesilmesi bizi üzüyor. Buranın bu hali daha güzel.”