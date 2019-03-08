Yeşilay’ın mobil uygulamasını çökertmişler: İhbar listeleri firmaların elinde!

Yeşilay’ın mobil uygulamasına sızan dolandırıcıların, elde ettikleri gizli bilgiler sayesinde ceza yemek istemeyen işletme sahiplerinden para topladıkları bildirildi.

Fotoğraf: Yeşilay

Türkiye Yeşilay Cemiyeti sigara içilmesi yasak alanları tespit ve ihbar etmek için ‘Yeşil Dedektör’ adlı bir mobil uygulamayı hayata geçirsi. Uygulama sayesinde yasak olmasına rağmen tütün ve tütün mamüllerinein kullanımına izin veren mekanlar tek ‘tıkla‘ telefon üzerinden ihbar ediliyor. Yasaklı alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelere 2 bin 104 ila 8 bin 416 lira arasında ceza kesiliyor.

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Hürriyet’ten Salim Uzan’ın haberine göre, mobil uygulamadaki ihbar bilgilerine sızdığını iddia eden kişi ya da kişiler Antalya’da bazı bar, restoran ve kafe sahipleriyle irtibata geçerek ihbarları denetim öncesi bildirme vaadiyle 2 bin ile 10 bin lira arasında para topladı.

Söz konusu iddia Antalya merkezdeki Lara sahilinde faaliyet gösteren bazı işletmecilerin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı. İşletmeci S., firmasına gelen bir kişinin sigara denetimleri ile ilgili konuşmak istediğini, elindeki yazılım sayesinde Alo 184 ve Yeşil Dedektör’e yapılan ihbarları denetim ekipleriyle eşzamanlı görebileceğini kendisine söylediğini aktardı.

İşletmeci S. sözlerine şöyle devam etti

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“Önce iddianın gerçek dışı olduğunu, dolandırılmaya çalışıldığımı düşündüm. Fakat şahıs yanında getirdiği bilgisayarla Antalya genelinde yapılan ihbarların listesini gösterdi. Hatta sistemin çalışıp çalışmadığını test edebileceğimi de söyledi. Yazılımı satın almak istersem 10 bin lira, aylık kullanmak istersem de 2 bin lira ödemem gerektiğini vurguladı. Uygulamanın yasadışı olduğunu düşündüğüm için teklifi geri çevirdim. Başka bir işletmeci arkadaşımın ise teklifi kabul ettiğini ve işletmesine yönelik ihbarları denetim ekipleri ile aynı anda görebildiğine bizzat şahit oldum.”

Polis iddiayı doğruladı: İhbar listeleri gerçek

İşletme sahiplerinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Antalya polisi iddialarla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. İlk araştırmada mobil uygulama aracılığıyla yapılan ihbar bilgilerine sızıldığı, vatandaşa ait ihbar listelerinin üçüncü şahıslara aktarıldığı bilgisine ulaşan polis, sistem yöneticilerine bilgi vererek veri depolarına ait tüm şifrelerin değiştirilmesini istedi.

İddialarla ilgili konuşan polis kaynakları ise şu bilgileri aktardı: “İşletmelerden gelen ihbar üzerine yapılan ön soruşturmada yazılım satılmak istenen bazı işletmelere ihbar listeleri verildiği tespit edildi. Bunun üzerine tutanak düzenlenerek savcılık makamı ve ilgili kurumlar bilgilendirildi. Şu anda sistemin hacklendiğine dair elimizde net bir veri yok. Ancak işletme sahipleriyle görüşme yapan şahsın ekran görüntüsü şeklinde sunduğu ihbar listeleri gerçek. Yani şahıs veya şahısların resmi veriler üzerinden hareket ettiğini biliyoruz.”