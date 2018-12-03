‘Yeşil Yol’un iptali için açılan dava reddedildi

Doğu Karadeniz’de sekiz ilin yaylalarını ‘turizmi geliştirme’ gerekçesiyle bağlamayı amaçlayan ‘Yeşil Yol’un iptaline dair açılan dava reddedildi.

Yukarı Kavron ile Samistal yaylaları arasında ‘Yeşil Yol’ projesi kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yoluyla Ausor ile Huser yaylaları arasındaki yol güzergahında 16 dönüm alanda ağaç kesimi için verilen izinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2014 yılında Rize İdare Mahkemesi’ne üç ayrı dava açılmıştı.

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Sözcü’de yer alan habere göre Rize İdare Mahkemesi, projenin yürütmesinin durdurulmasına dair davayı reddederek, proje kapsamındaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bölgede yaşayan yurttaşlar günlerce eylem yaparak projenin durdurulmasını istemişti. Pek çok köylü hakkında da dava açılmıştı.