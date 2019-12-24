Yeşil sahayı arılar istila etti; maça ara verildi

Tanzanya’da, Young Africans ve Iringa United futbol kulüpleri arasında oynanan maçta yeşil saha ‘arı istilası’na uğradı.

Fotoğraflar: BBC

Dar es Salaam kentindeki Uhuru Stadyumu’nda karşılaşan iki takım oyuncuları maçın 53’üncü dakikasında, Young Africans 3-0 öndeyken etraflarında yüzlerce arının gezindiğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Önce elleriyle arıları savuşturmaya çalıştılarsa da olmadı. Futbolcular bunun üzerine çareyi çimlere uzanmakta buldu.

Reklam

Yere yatan sadece oyuncular değildi. Hakemler de kendilerini yere bıraktı.

Tribündeki futbolseverler de arı istilasından nasibini aldı ve koşuşturarak kaçma yolunu seçti. Bir süre sonra arılar yeşil sahada ‘yerleri olmadığını’ anladı. Birkaç kişiyi arı soktu; onlara saha kenarında müdahale edildi ve maç kaldığı yerden devam etti.

Arıların yeşil saha üzerinde gezindiği sıradaki anlar tehlike geçince espri konusu oldu.