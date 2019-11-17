Yeşil sahada grev var: İspanyol kadın futbolcular sahaya çıkmıyor

İspanya’da, birinci ligde oynayan kadın futbolcular, 22 Ekim’deki toplantıda oylamayla aldıkları grev kararını bu hafta sonu uygulamaya koydu.

Barcelona kadın takımının oyuncuları Alman Bayern Münih takımıyla oynadıkları bir Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşıyor. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Kulüpler 16 bin avro (101 bin 600 lira) asgari ücret teklif ediyor. Oyuncuları temsil eden sendikalar ise 20 bin avro (126 bin 980 lira) talep ediyor. Kadın futbolcuları grev kararı almaya iten bir başka sorun da tam zamanlı profesyonel futbolcu olarak kabul edilmemeleri.

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Dün oynanması planlanan maçlar iptal edildi; bugün oynananacak altı maçta da oyuncular sahaya çıkmayacak.

UDG Tenerife takımı Espanyol takımıyla oynayacakları maç için yola çıkmadı ve internet sitesinde, “Grev kararının arkasında durmak, kadın futbolu ve gelecek kuşaklar için maça çıkmayacağız” mesajını paylaştı. Levante ve Sporting de Huelva takımları da sosyal medya hesaplarında greve destek kararı verdiklerini duyurdu.

Bir maçın oynanması için sahada bir takımdan en az yedi oyuncu olması gerekiyor.