Yeşil sahada davetsiz misafir: Çiftlikten kaçan alpaka nedeniyle maça 15 dakika ara verildi

Britanya’da oynanan bir futbol maçında sakatlık, tartışmalı pozisyon olmadı ancak maç 15 dakika durdu çünkü davetsiz bir misafir vardı. Yakınlardaki bir çiftlikte yaşayan alpaka kaçıp yeşil sahaya girdi!

Fotoğraf: BBC

Cumartesi günü, Batı Yorkshire Ligi takımları Carlton Athletic ile Ilkley Town takımları karşılaştı.

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Çiftlikten kaçıp soluğu yeşil sahada alan Oscar adlı alpakayı karşılarında gören futbolcular onu dışarı çıkarmaya çalışsa da olmadı.

Hakem oyunu durdurdu. Oscar tüm serinkanlılığı ve sevimliliğiyle sahada gezindi. Sahibi olan çiftçi gelip onu alana kadar!

15 dakika ara verilen maç kaldığı yerden devam etti. Ilkley Town maçı 2-0 kazandı.