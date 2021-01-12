Yeşil reçeteye tabi 11 bin 200 hap ele geçirildi: Üç kişi tutuklandı

Bursa’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteye tabi 11 bin 200 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.K., E.K. ve N.E. adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

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Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde bulunan haplara el koyan ekipler, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.