Yeşil Kart başvuruları 60 günlüğüne durduruluyor

Covid-19 salgınında Amerikan vatandaşlarının işlerini koruyabilmesi amacıyla yabancılara sürekli oturum izni sağlayan Yeşil Kart için başvurular 60 gün süreyle durduruldu.

ABD’nin New York kentindeki Central Park’tan bir görüntü. (Fotoğraf: Reuters)

Covid-19’un yarattığı toplumsal ve ekonomik krizle mücadele kapsamında ülkeye göçü sınırlandırmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Virüs yüzünden işsiz kalan Amerikalıların yerine dışardan gelen göçmen işçilerin işe alınması yanlış ve adaletsiz olacaktır. Amerikan işçilerini korumak istiyoruz ve bu konuda zamanla daha da koruyucu olacağımızı düşünüyorum.”

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ABD’de salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 701 artarak 45 bin 75’e yükseldi.