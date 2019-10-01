Yeşil Holding’in şirketine iflas davası

ALİ YILMAZ

Temeli 1948’de Yeşil Kundura ile atılan Yeşil Holding’e bağlı bir şirketin iflası istendi.

Bir süredir mali sıkıntıları ile gündemde olan Yeşil Holding’in önde gelen şirketlerinden Yeşil Kundura konkordato talep etmiş, holdingin inşaat projeleri ise yarım kalmıştı.

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Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik AŞ’ye karşı açılan iflas davası Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülüyor. Davayı, Mustafa Akman isimli bir alacaklı açtı. Davacı, mahkemeden, borçlu şirketin iflasına karar verilmesini istedi. Mahkeme, yargılama için 13 Kasım’a gün verdi. İflası istenen Yeşil Global AŞ, 60 milyon TL sermayeli bir şirket.

Mali sıkıntılarla gündemde

Şimdilerde, ikinci kuşak temsilcisi olarak Engin Yeşil’in başında olduğu Yeşil Holding, Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri konumundaydı. Ancak, özellikle inşaat projelerinde yaşanan sorunlar, holdingin mali dengesini bozdu. Yeşil Kundura konkordato talep etmişti, Innovia markası ile yapılan bazı konut projeleri ise yarım kalmış durumda.