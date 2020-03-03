Yeşil erik çeyrek altını geçti: Kilosu 750 lira

Antalya’nın toptancı halinde piyasaya sunulan ilk hasat yeşil erik, 520 liraya satılan çeyrek altın fiyatını geçerek, kilosu 750 lirada piyasaya sunuldu.

Fotoğraf: DHA

Yılın ilk yeşil erik hasadı Mersin’de yapıldı. Antalyalı komisyoncu Tahsin Yılmaz, yeşil eriklerden üç kilo almak için Mersin’e gitti. Üreticiden alıp toptancı haline sabaha karşı getirdiği erikleri 70’şer gramlık paketler halinde tüketiciye sunan Yılmaz, özellikle aşeren anne adaylarından yoğun talep aldığını ifade etti. Yeşil eriklerin tane fiyatı ise ortalama 10 lirayı buluyor.

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Yeşil erikle ilgili çok talep aldıklarını, hasat için Mersin’e gittiğini belirten Yılmaz şunları söyledi: “İsteyene 50 liraya 70 gramlık küçük paketlerden verebiliyoruz. 1 kilo almak isteyen ise 750 lirayı gözden çıkaracak. İlk ürün olduğu için ve kendisine göre bir piyasası olduğu için fiyatı böyle. Özellikle anne adaylarından hemen arayanlar oldu.”