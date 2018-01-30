‘Yeşil Bursa’ griye döndü: Hava kirliliği sağlığı etkileyebilecek seviyede

Bursa’daki hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İndeksi’ne göre daha önce 70 olarak ölçülen PM10 değeri son ölçümlerle 167’ye çıktı. Ölçümler kentin yedi farklı noktasında yapılıyor.

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İndeks 200’e ulaşırsa ‘kötü’, 300’e çıkarsa ‘tehlikeli’ kategorilerine geçiliyor. Bursa’daki durum ise ‘sağlıksız’ olarak nitelendirildi.

Bakanlığa göre ‘sağlıksız’ kategorisi, “Herkes olumsuz sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir” uyarısı içeriyor.

Hava kirliliğinden en çok yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı çekenler etkileniyor.

‘Maske takacağız’

Medicalpark Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne (DOSAB) yapılması planlanan termik santralin devreye girmesi durumunda zaten havası kirli olan Bursa’da halkın maskeyle dolaşmak zorunda kalacağını söyledi.